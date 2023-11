Slogan e striscioni a Tokyo contro la guerra a Gaza

Milano, 7 nov. (askanews) – “Stop al genocidio”, “Basta guerra a Gaza”: striscioni e slogan contro la guerra sono stati esposti e urlati a Tokyo nel corso diuna manifestazione per protestare contro i ministri degli Esteri del G7 riuniti a Tokyo per cercare una linea comune sulla guerra in Medio oriente. “Il Giappone ha un legame sia con Israele che con la Palestina, ed è in una posizione migliore rispetto ad altri paesi per chiedere il cessate il fuoco o fermare i massacri, eppure ha effettivamente sostenuto Israele”, ha detto un manifestante.