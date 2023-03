Slovenia, la nazione che ama lo sport e vince nel mondo

Kranjska Gora, Slovenia (askanews) – La Slovenia, nonostante la sua dimensione relativamente piccola, è una nazione di successo nello sport, con un rapporto tra vittorie internazionali nelle varie discipline e popolazione, solo due milioni di abitanti, tra i più alti al mondo. Ma quale è il segreto degli atleti sloveni, perché vincono tanto?

Lo sport è una parte importante della cultura della Slovenia e viene sostenuto sia dal governo sia dalle comunità locali. Sono molte le infrastrutture sportive di qualità che permettono ai giovani di allenarsi e il Paese stesso, crocevia tra mondo alpino e Mediterraneo, è una sorta di palestra naturale, soprattutto per gli sport invernali.

Un tempio mondiale di una delle discipline più impegnative e spettacolari si trova a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio: è il salto con gli sci, specialità in cui la Slovenia ha una lunga tradizione sportiva.

Siamo a Planica, nel complesso sciistico di Kranjiska Gora, dove si sono da poco conclusi i campionati del mondo di sci nordico.

Le gare si sono svolte attorno alla moderna struttura del Nordic Center. E’ su questi trampolini che spesso sono stati battuti i record mondiali, a partire dal limite dei cento metri superato per la prima volta nel 1932. Sulla spettacolare pista K185, quella del “volo con gli sci”, dal 1985 al 2010 sono stati siglati tutti i primati del mondo.

Planica è anche la palestra di casa di ski jumper sloveni e stranieri. Come Cene Prevc, che su queste pendenze ha iniziato a saltare dall’età di sei anni. Fino a diventare uno degli atleti più forti della Slovenia, con un argento alle Olimpiadi di Pechino.

Tra i fattori che contribuiscono al successo sportivo del Paese, viene spesso citata la mentalità degli sloveni, considerati motivati e competitivi. “Penso che dipenda dal fatto – ha detto Prevc ad askanews – che siamo una piccola nazione e che siamo stati in passato sotto il controllo di altre nazioni e questo ci ha influenzato psicologicamente. Siccome siamo una piccola nazione dobbiamo lavorare e lottare di più per diventare i migliori. Questa è la cosa principale se vuoi essere il migliore nello sport.

Uno sport da superuomini volanti. Apparentemente. Ma non è così. Almeno secondo Cene, che di salti e voli con gli sci se ne intende. E’ così difficile come sembra? “Penso che tutti possano sperimentare il salto con gli sci. Non con il trampolino più grande, in particolare se non sei più giovane, ma tutti, partendo dai trampolini più piccoli, sono in grado di farlo per poi gradualmente passare ai più grandi. Non è impossibile. Per esempio qui abbiamo un signore sloveno, neanche in perfetta forma, che si è ripromesso per i suoi quarant’anni di saltare almeno ottanta metri. E lo ha fatto sul trampolino dove si svolgono i campionati del mondo, segnando 92 metri.”