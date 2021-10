Slovenia, Mattarella con Pahor sul Ponte di Salcano sull’Isonzo

Nova Gorica, 21 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cammina con il presidente della Slovenia Borut Pahor sul Ponte ciclo-pedonale di Salcano sull’Isonzo, frazione di Nova Gorica, in Slovenia.

Mattarella è in visita ufficiale in Slovenia, una visita che si inserisce negli intensi scambi tra i due paesi che hanno caratterizzato il settennato del capo dello Stato e coglie l’occasione per celebrare Gorizia e Nova Gorica

Capitali europee della cultura 2025.

Il ponte di Salcano unisce le due sponde dell’Isonzo. Le due città, in precedenza separate dal confine di stato italo-jugoslavo e poi italo-sloveno sono di fatto ora unite, dal 21 dicembre 2007, giorno in cui la Slovenia è entrata nell’area del Trattato di Schengen che ha provocato la definitiva caduta delle barriere doganali.

(fonte immagini Youtube Quirinale)