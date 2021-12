Slovenia, stop al vaccino Johnson & Johnson dopo la morte di una ragazza di 20 anni

La sospensione del vaccino Johnson & Johnson in Slovenia, prima attuata in via precauzionale, diventerà ora permanente.

Dopo la morte di una ragazza di 20 anni per coaguli di sangue dopo l’iniezione, la Slovenia ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson. Un comitato di esperti ha confermato che il decesso è stata conseguenza di una rara complicanza indotta proprio dal siero e parlato di un “legame diretto tra la vaccinazione e l’insorgenza della sindrome“.

Ad annunciarlo è stato il ministro della Sanità Janez Poklukar che, già a settembre dopo i fatti, aveva chiesto all’Istituto di salute pubblica di lasciare temporaneamente sospese le vaccinazioni con quel vaccino fino a quando “tutti i dettagli relativi a questo caso non sarann ostati chiariti“.

Gli stessi esperti l’avevano raccomandato dopo aver appreso che “potrebbe esserci un legame indesiderato tra la morte e la vaccinazione“.

Ora la sospensione, attuata in via precauzionale, “diventerà permanente” come annunciato dal Ministero della Salute sloveno.

I fatti hanno avuto luogo a settembre. Secondo quanto ricostruito la ragazza era stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni pochi giorni dopo aver effettuato la vaccinazione. I medici le hanno diagnosticato un’emorragia cerebrale e coaguli di sangue e non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso in breve tempo.