Sma2021 Gabbani: sul palco per dare un premio, non per riceverlo

Verona, 10 set. (askanews) – “Suonare ed esibirsi all’Arena è sempre qualcosa di speciale ed emozionale, ho appena avuto l’onore e il privilegio di viverla in un concerto tutto mio, è stato strepitoso da tutti i punti di vista ma soprattutto perché venivamo dal periodo di restrizioni. Ogni occasione è buona per esibirsi all Arena e io quest anno ho un ruolo particolare: invece di ricevere dei premi, consegnerò un assegno alla Fondazione Andrea Bocelli per costruire un’aula musicale per un territorio terremotato, quindi mi fa ancora più piacere esserci”.

Così Francesco Gabbani prima di salire sul Palco dei Seat Music Awards all Arena di Verona.