Sma2021, Malika Ayane: se ci siamo tutti bisogna essere felici

Verona, 10 set. (askanews) – “È settembre e siamo in Arena e se ci siamo tutti dobbiamo solo essere felici. Ci sarà un sacco di gente e io sono ancora più emozionata del solito, non ero più abituata a un impatto così grande, e farò una versione originale di ‘Peccato originale’, brano che apre il mio ultimo disco. Per stemperare la tensione preventiva commenterò la serata su Radio2 con Nek e Carolina”.

Così Malika Ayane poche ore prima di salire sul palco dei Seat Music Awards all’Arena di Verona.