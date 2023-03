SmartCityLife porta più verde e più innovazione a Milano

Milano, 22 mar. (askanews) – Una nuova porzione di parco pubblico per Milano. SmartCityLife ha inaugurato un’area da 31mila metri quadrati di spazio verde, donata al comune meneghino nel quasi omonimo quartiere. L’intento e la visione di SmartCityLife non sono solo quello di offrire una città sempre più a ‘misura d’uomo’ ma di cercare di costruire un futuro più sostenibile. Pertanto nel corso dell’evento è stata svelata anche la nuova App SmartCityLife, che offre la possibilità di frequentare con facilità e sicurezza CityLife ed essere sempre aggiornati su tutti gli eventi ed i servizi dell’area. Vuol essere un fiore all’occhiello – ha rimarcato l’Amministratore Delegato di SmartCityLife, Roberto Russo – Abbiamo fatto un po’ di verifiche, ma non abbiamo mai trovato un’app simile alla nostra. Vuol essere uno strumento aperto a tutti i cittadini, non di profilazione, ma di possibilità di informazione e aiuto .

All’evento era presente anche Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana di Milano: Andiamo avanti nella nostra strategia – ha sottolineato – rispondiamo così a chi, in qualche modo, vuol far passare Milano per una città poco vivibile. Diamo più verde ai cittadini milanesi, verde più vivibile e di qualità

Grande soddisfazione espressa anche da Aldo Mazzocco, Presidente di CityLife: Oggi è una giornata di gioia, CityLife consegna un’altra porzione di parco. La nostra declinazione di smart prevede sì qualche componente tecnologica, ma sopratutto verde, sicurezza e pulizia .

A questo obiettivo contribuirà anche Atlante, società del Gruppo NOHA come futuro partner tecnologico. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto – ha aggiunto il CEO di Atlante, Stefano Terranova – forniremo dei sistemi fotovoltaici per delle coperture di alcuni di nuova costruzione e realizzeremo delle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici .

Sostenibilità, aree verdi e sicurezza: la nuova area di CityLife guarda, ancora una volta, alla modernità e all’innovazione.