Smartphone fotografici e casa interconnessa: novità da Xiaomi

Monaco di Baviera, 6 ott. (askanews) – Un evento globale, all’interno del BMW Welt di Monaco di Baviera, per lanciare una gamma di nuovi prodotti di Xiaomi, a partire dagli smartphone della Serie 12T per arrivare a diverse soluzioni di AIoT per la casa. In particolare, per quanto riguarda la telefonia mobile, il gruppo cinese punta su un nuovo sistema di imaging e una maggiore durata della batteria, oltre che sulla velocità di ricarica dei device.

Ma dietro la ricerca e la tecnologia c’è una visione più ampia.

“Noi – ha detto ad askanews il responsabile Vendite di Xiaomi Italia, Paolo Bruschi – abbiamo centinaia di migliaia di fan che ci dicono cosa vogliono e grazie ai loro suggerimenti creiamo prodotti tecnologici che vanno incontro alle loro esigenze. Quindi, per esempio, una camera fantastica per lo slogan ‘Rendiamo mega la nostra esistenza’: questo vogliamo fare che i nostri clienti abbiano un finale di 2022, che è stato un anno complicato, che sia mega, che sia bello.

La Serie 12T vuole dare

entusiasmo, rilanciare il concetto di telefono innovativo e ci consente, insieme a tutti gli altri prodotti che abbiamo lanciato, di poter dire che Xiaomi sta nelle case e nelle vite di ciascuno di noi per renderla migliore”.

Gli obiettivi di Xiaomi, con i nuovi prodotti lanciati sul mercato, sono quelli di spingere sul tema della creatività, ma anche di potenziare l’offerta di intelligenza artificiale applicata alla casa, sia che si parli di smart tv, sia che si guardi alla pulizia e manutenzione.

“Mi piace ricordare – ha aggiunto Fabio D’Amore, Head of Sales & Go to Market Xiaomi Italia – che l’ecosistema è uno dei pilastri della nostra Brand Identity, quindi la possibilità di avere una casa di prodotti interamente interconnessi tra loro e comandabili attraverso una sola applicazione e un solo hub di controllo che è la nostra App Xiaomi Home. Detto questo Xiaomi cerca di facilitare e portare l’innovazione a tutti gli utenti finali, a tutti gli utilizzatori, per rendere la casa realmente smart”.

La sensazione, osservando anche la filosofia che sta dietro alle scelte commerciali, è quella di trovarsi di fronte a una grande compagnia globale, ovviamente, che fa parte del mercato ai più alti livelli, ma che continua ad alimentare un’idea di community orientata al business, ma pure con un’attitudine inclusiva.

(Leonardo Merlini)