Smartphone ultrasottili: Motorola presenta il suo Edge 70

Milano, 6 nov. (Askanews) – Gli smartphone sono uno degli oggetti simbolo della nostra epoca di vita digitalizzata e sul mercato si susseguono le innovazioni: Motorola, brand del gruppo Lenovo, ha presentato un nuovo modello che ha la caratteristica di essere sottilissimo.

“Oggi vi abbiamo presentato Motorola Edge 70 – ha spiegato ad askanews Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia – che rappresenta il dispositivo più leggero e sottile della categoria Edge, solo 159 grammi di peso, 5,9 mm di spessore e non solo: una scocca bellissima da guardare, quindi un dispositivo bello, ma anche invincibile.

Il claim è sottile e invincibile, perché racconta un dispositivo che è anche durevole, resistente e che è molto performante”.

Il dispositivo integra tre sensori fotografici da 50 Megapixel e dispone di una batteria che è annunciata come “la più capiente tra gli smartphone ultrasottili”. E la campagna di comunicazione associata ai modelli della serie Edge guarda a una clientela contemporanea.

“Abbiamo un posizionamento ‘lifestyle tech’ – ha aggiunto Bulgarella – che vuol dire che per progettare uno smartphone studiamo realmente le esigenze dei nostri consumatori, facciamo tante ricerche di mercato, cerchiamo di capire quello che davvero interessa ai nostri consumatori e cerchiamo di offrire una tecnologia bellissima, ma anche performante a un prezzo corretto che possa arrivare a tutti. Quindi l’obiettivo di Motorola anche con la famiglia Edge è quello di abbracciare una fascia di pubblico che sia il più ampia possibile”.

Con attenzione anche al tema della sostenibilità: Motorola Edge 70 ha infatti un migliore punteggio Eco Rating e una ridotta Carbon Footprint rispetto alla generazione precedente.