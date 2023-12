Smartworking e non solo: il modello vincente di Allcore

Roma, 19 dic. (askanews) – Da una foto nasce una notizia e, così, emerge anche una storia. Gianluca Massini Rosati, Presidente di Allcore, è salito agli onori della cronaca dopo esser stato ritratto a lavoro con suo figlio di appena cinque mesi. Uno scatto semplice, dietro il quale però si cela una visione diversa.

L’appetibilità dello scoop, infatti, nasce dalla triste dicotomia che spesso si riscontra tra il lavoro ed i figli. Secondo dati ISTAT di inizio 2023, infatti, l’occupazione in Italia delle donne con figli piccoli è diminuita rispetto al passato ed anche la natalità è diminuita dell’1,7%. In questo contesto, il modello Allcore è un esempio di come si possano far conciliare in maniera ottimale impegni primari di vita privata con la dimensione lavorativa.

Gianluca Massini Rosati, Presidente di Allcore, ha dichiarato: “L’età media del nostro gruppo è di 41 anni, un’età nella quale è normale avere dei figli. Noi lavoriamo per il 94% del tempo in smart working, ma per le occasioni nelle quali è necessario ritrovarci in ufficio, abbiamo predisposto degli spazi arredati che permettono ai nostri dipendenti di portare con loro figli piccoli o animali a quattro zampe. Nessuno dei nostri dipendenti è chiamato a timbrare il cartellino, ma tutti siamo obbligati a perseguire gli obiettivi prefissati dall’azienda. Grazie a questo modello siamo cresciuti tanto nel giro di pochi anni, selezionando ottimi collaboratori in tutto il mondo”.

Orari flessibili, smartworking e piccole attenzioni che, quando necessario, possano far includere figli ed amici a quattro zampe nella vita d’ufficio. Una nuova visione che, senza mai mettere in secondo piano gli obiettivi aziendali, rimette al centro dell’attenzione la persona, in tutte le sue sfumature.