Smartworking, Rizzetto (FdI): bene contrattazione collettiva

Roma, 11 mag. (askanews) – “Oggi lo smartworking lo abbiamo applicato soltanto in determinate situazioni in cui si può applicare più facilmente,

per il resto ancora non esiste”. Lo ha detto l’onorevole Walter Rizzetto (FDI), intervenendo a Largo Chigi, il format TV di The Watcher Post condotto dal direttore Piero Tatafiore. “Per quanto riguarda la contrattazione collettiva, ma attenzione al rischio di impantanarci sulle richieste accessorie, che spesso diventano pretestuose per alcune sigle sindacali.

Il tema di fondo dovrebbe

essere quello di distinguere la finalità di questo processo:

orario di lavoro o obiettivo? Sono convinto che nelle prossime

fasi del mercato del lavoro andremo sempre più spesso a ragionare

per obiettivi. È importante tenerne conto”, ha concluso Rizzetto.