Smartys95: "Ognuno ha il suo corpo e non va giudicato"

"Sono in sovrappeso, lo ammetto. Molto tempo fa ero giusta di peso, poi ho messo su dei chili in più. A parte questo secondo me curvy significa anche avere delle forme. Poi ognuno ha il suo corpo e non va giudicato, io la prendo con il sorriso ma un'altra persona ci sarebbe potuta rimanere male". La bella risposta di @Smartys95 ad un commento critico.