Smentito il ritrovamento dei quattro bambini dispersi nella giungla in Colombia

Da oltre due settimane, quattro bambini sono dispersi nella giungla in Colombia dopo essere rimasti coinvolti in un incidente aereo: poco dopo l’annuncio del recupero dei piccoli, il ritrovamento è stato smentito.

La notizia del ritrovamento dei quattro bambini dispersi nella giungla è stata smentita. I piccoli, che erano stati dati per vivi e al sicuro, sono dispersi dal 1° maggio in Colombia dopo che l’aereo a bordo del quale viaggiavano è precipitato in Amazzonia.

Il ritrovamento era stato annunciato dal presidente Gustavo Petro che, poco dopo aver comunicato l’informazione, ha cancellato il post che aveva condiviso su Twitter. “Ho deciso di cancellare il messaggio dato che l’informazione datami dall’Istituto per le famiglie (Ibcf) non è stata confermata”, ha detto Petro. “Mi dispiace per quanto è successo. Le forze armate e le comunità indigene proseguono nella ricerca”.

L’incidente aereo si è consumato quando il velivolo si è schiantato nel dipartimento meridionale di Caquetà, nell’Amazzonia colombiana. Lo schianto ha provocato la morte dei due piloti e della madre dei bambini. Le vittime sono state identificate come il pilota Hernando Murcia Morales, il copilota Herman Mendoza Hernandez e la mamma Magdalena Mucutuy Valencia.

Per quanto riguarda i figli della donna, i bimbi hanno rispettivamente 13, 9 e 4 anni mentre la più piccola era una neonata di appena 11 mesi. La famiglia faceva parte della comunità indigena Huitoto ossia un gruppo etnico originario di Colombia e Perù composto da circa 2.000 persone.

Le ricerche continuano: si spera nel miracolo

I resti del velivolo precipitato in Amazzonia e delle vittime sono stati ritrovati nella giornata di lunedì 15 maggio, a distanza di due settimane dall’incidente. Nel medesimo punto, le autorità che hanno effettuato sopralluoghi in zona hanno rinvenuto scarti di frutta con segni di morsi e hanno, di conseguenza, avviato le ricerche nella speranza di trovare i bambini ancora vivi.

A svelare il ritrovamento dei ragazzi era stato il presidente della Repubblica di Colombia su Twitter. “Dopo un arduo sforzo di ricerca da parte delle nostre forze armate, abbiamo trovato in vita i quattro bambini che erano dispersi in seguito all’incidente aereo a San José de Guaviare. Una gioia per il nostro Paese”, aveva scritto con entusiasmo Petro. Poco dopo, tuttavia, è arrivata la parziale smentita con la quale il capo di Stato ha cancellato il messaggio inizialmente condiviso, precisando di non aver ricevuto le necessarie conferme da parte dei soccorritori.

A ogni modo, si spera ancora che i piccoli siano ancora vivi. Pare, infatti, che il 13enne si stia adoperando al fine di garantire la sopravvivenza dei fratelli, come dimostrerebbe da un riparo improvvisato “costruito con bastoni e rami” nella giungla di Caquetà trovato dalle autorità.