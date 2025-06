Smotrich alla Knesset: "Elezioni in guerra portano alla sconfitta"

Gerusalemme, 11 giu. (askanews) – “Non si va alle elezioni durante la guerra, porterebbero una sconfitta in guerra, e questo è un pericolo esistenziale per il futuro dello Stato di Israele”. A sostenerlo è il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, rappresentante dell’estrema destra ultranazionalista nel governo di Benjamin Netanyahu, durante una sessione plenaria della Knesset, il parlamento israeliano.

I legislatori si apprestano a votare su una proposta di legge presentata dall’opposizione per sciogliere il parlamento, che, in caso di successo, potrebbe aprire la strada a elezioni lampo. Smotrich ha anche affermato che la coscrizione militare degli ebrei ultraortodossi è “un’esigenza esistenziale, nazionale e di sicurezza”, mentre due partiti ultraortodossi – che fanno parte della coalizione del Primo Ministro Benjamin Netanyahu – minacciano di appoggiare la mozione per le elezioni anticipate in seguito alla disputa sul servizio militare obbligatorio.