SMUSH Materials vince la Call for ideas GoBeyond

Milano, 5 dic. (askanews) – SMUSH materials ha vinto la Call for ideas 2024 di GoBeyond, la piattaforma di innovazione responsabile di Sisal. La cerimonia di premiazione si è svolta alla Fondazione Catella a Milano, dove la startup che affronta l’inquinamento da plastica monouso trasformando i sottoprodotti agricoli in biomateriali per imballaggi si è aggiudicata un grant equity free dal valore di 50 mila euro.

Con 460 startup candidate e una significativa presenza di realtà a leadership femminile – salita al 42% – la Call for ideas di GoBeyond, arrivata all’ottava edizione, si conferma un punto di riferimento per l’ecosistema italiano dell’innovazione.

“Con Go Beyond la nostra ambizione è quella di dare un contributo rilevante allo sviluppo dell’ecosistema delle startup in Italia – ha spiegato Francesco Durante, amministratore delegato di Sisal – In questi anni il progetto è cresciuto in modo importante sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo rispetto agli inizi. Siamo arrivati quest’anno a circa 460 startup che hanno partecipato al programma e inoltre è aumentato anche dal punto di vista qualitativo la realizzazione del progetto perché abbiamo raggiunto una serie di attività: non soltanto il grant, non soltanto l’attività di collaborazione di partnership con tutti gli stakeholder che aderiscono a Go Beyond ma anche ad esempio l’attività di venture clienting dove accompagniamo le startup nello sviluppo dei prototipi, delle prime implementazioni per accompagnarli appunto in questo percorso che li deve portare con successo ad arrivare sul mercato”.

Oltre alla vincitrice, Northern Light Composites, Promama, Sunspeker, BrailleFly, e Develop-Players sono le startup finaliste che si sono aggiudicate percorsi di advisory messi a disposizione dai partner di GoBeyond, che potranno così accompagnare lo sviluppo e la crescita delle startup. Develop- players si è aggiudicata anche il premio voluto per ricordare la visione imprenditoriale di Emilio Petrone, per tanti anni amministratore delegato di sisal e tragicamente scomparso lo scorso settembre.

Tra le centinaia di start up candidate la giuria ha avuto un bel da fare: “Certamente in questa edizione – ha sottolineato Annamaria Tartaglia, Founder e CEO TheBrandSitter e Presidente della giuria di GoBeyond – abbiamo avuto modo di mettere a fuoco startup che venivano da mondi differenti, dall’education alla parte di sostenibilità, all’health care, molta parte tecnologia, le start-up certamente umanocentriche, team preparati con dei progetti già in evidente stato di esecuzione. e quindi posso dire che rispondevano esattamente a quelli che erano i requisiti della nostra call di avere un impatto sociale, ambientale e anche umano”.

Una novità di questa edizione è stata la Sisal Retail Challenge, con un grant equity free da 10 mila euro assegnato a Northern Light Composites, che affronta il problema del fine vita della vetroresina, trasformandola in un materiale circolare e riducendo significativamente l’impatto ambientale.

Per il secondo anno consecutivo poi è stato riconosciuto un premio speciale rivolto alle startup concept only, ovvero realtà imprenditoriali non ancora costituite e senza un prodotto o servizio validato, assegnato in collaborazione con Startup Geeks, incubatore online per lo sviluppo di progetti imprenditoriali. Le 3 startup che si sono aggiudicate l’accesso gratuito allo Startup Builder, il percorso di incubazione online di Startup Geeks, sono Myconic, Elevair e DORA skincare.

GoBeyond anche quest’anno è stato supportato da importanti e prestigiosi partner: Carter & Benson, Mamacrowd, Google, Zest, Startup Geeks, K&L Gates, FoundationC, frog-Part of Capgemini Invent, Social Innovation Teams, NTT DATA, A4W (Angels for Women), SheTech, Alkemy, StartupItalia, che hanno sostenuto l’iniziativa e assegnato menzioni speciali:

Mamacrowd: SMUSH materials Alkemy: tutte le startup semifinaliste Carter & Benson: Promama Google: Arabat SheTech: Promama; Deply; Drop; Develop-Players.