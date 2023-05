Snam: a Piombino quasi tutti slot a operatori nazionali con la E

Piombino (Li), 5 mag. (askanews) – “Per i prossimi 20 anni sono stati quasi tutti venduti i 44 slot messi all’asta da Snam, acquisti da tre operatori nazionali”. Lo ha precisato l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, in conferenza stampa nel porto di Piombino, parlando della nave rigassificatrice Golar Tundra.

“Mentre – ha aggiunto Venier – per i prossimi tre anni ce ne sono due in più, di cui uno nazionale e uno internazionale. I nomi? Si possono facilmente immaginare. Quello internazionale è una società di trading. I tre nazionali cominciano tutti per E”, ha aggiunto Venier, riferendosi a Eni, Enel e Edison.