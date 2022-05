Snapchat estingue i debiti di 285 studenti americani

Il padre di Snapchat ha deciso di fare una donazione generosa e così estingue i debiti degli studenti americani dell'Otis College.

Il fondatore di Snapchat si è reso protagonista un gesto nobile che potrebbe cambiare le vite di molti studenti. Il benefattore miliardario ha deciso di estinguere i debiti di 285 studenti americani.

Si tratta degli studenti della classe 2022 dell’Otis College. In occasione della consegna dei diplomi avvenuta il 15 maggio 2022, Evan Spiegel e la moglie Miranda Kerr hanno preso parte alla cerimonia. Spiegel, fondatore di Snapchat, e la compagna dovevano ricevere una laurea Honoris Causa. La scelta del College non è stata casuale, in quanto, il numero 1 di Snapchat ha frequentato in passato quell’istituto.

A quanto ammonta la donazione?

Evan Spiegel, attraverso la fondazione Spiegel Family Fund, ha deciso di fare un regalo agli studenti. Il padre di Snapchat ha fatto una donazione molto generosa di cui non si conosce la cifra precisa, ma è stata descritta come la singola donazione più alta mai ricevuta dall’istituto.

Le parole della Spiegel Family Fund

La Spiegel Family Fund ha rilasciato delle dichiarazioni con un comunicato stampa, in cui, come si apprende da Mashable Italia, è scritto: “Il college è un’istituzione straordinaria che incoraggia i giovani creativi a trovare il loro posto e a far prosperare industrie e carriere.

È un privilegio per la nostra famiglia sostenere la classe del 2022, con la speranza che questo dono consenta ai laureati di seguire le loro passioni e ispirare l’umanità per gli anni a venire“.