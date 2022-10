Snoop Dogg ha una rollatrice di spinelli: “Ne preparo decine al giorno per lui e il suo team”

Snoop Dogg consuma molte canne al giorno. Questo grazie anche a Renegade Piranha, che per lui e il suo staff prepara decine di canne.

Il mondo del lavoro è pieno di professioni alquanto curiose. Una di queste è quella del rollatore, ossia una persona che si guadagna per vivere rollando cannabis. Sono diversi i VIP a farne uso e tra questi c’è anche Snoop Dogg. La sua rollatrice personale, Renegade Piranha ha rivelato in particolare che rolla dalle 75 alle 150 canne al giorno.

Di queste però non tutte sono per il rapper, ma in ogni caso a lui e al suo team ne verrebbe destinata una buona quota.

Snoop Dog ha una rollatrice professionista a disposizione: quante canne fumerebbe al giorno

Renegade Piranha è pagata molto lautamente per svolgere questo lavoro. Nel mese di giugno Snoop Dogg ha condiviso un Tweet di UberFact nel quale è stato reso noto che la sua rollatrice viene pagata tra i 40mila e i 50mila euro all’anno.

Quindi ha commentato: “L’inflazione. I salari sono aumentati!”.

Snoop Dog, ma non solo

In una intervista di qualche tempo fa, Snoop Dogg dichiarò di avere bisogno di qualcuno che rolli le canne per lui per mancanza di tempo: “Io non ho il tempo di farlo e lei è veramente brava”, aveva affermato. Tra i clienti di Renegade Piranha, oltre a Snoop Dogh ci sono molte altre persone note, non solo dello spettacolo come Rihanna, Kid Kudi e pure Elon Musk.