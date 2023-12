Snowboard: Cdm cross, Moioli e Visintin sesti a Les Deux Alpes

Les Deux Alpes, 2 dic. -(Adnkronos) – Italia 1 al sesto posto, Italia 2 all’ottavo. E’ questo il verdetto della gara a squadre di Coppa del mondo di snowboardcross disputata a Les Deux Alpes. La prima coppia, composta da Michela Moioli e Omar Visintin, ha ben combattuto nei quarti portandosi in semifinale, dove però ha dovuto cedere a Francia e Usa. Finalina in recupero fino al sesto posto finale. Percorso analogo per Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva, passati agevolmente nei quarti, ma stoppati in semifinale da Gran Bretagna e Australia, dopo essere rimasti a lungo in zona qualificazione. Finalina senza storia con l’ultima piazza disponibile e l’ottavo posto conclusivo. La vittoria è andata alla Gran Bretagna, davanti a Francia 2 e a Usa 1. Il programma a Les Deux Alpes prosegue domenica con le gare individuali. Per l’Italia saranno al via quindici atleti: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Michele Godino, Filippo Ferrari, Devin Castello, Luca Abbati e Niccolò Colturi fra gli uomini e Michela Moioli, Marika Savoldelli, Sofia Groblechner, Caterina Carpano, Sofia Belingheri e Francesca Gallina fra le donne.