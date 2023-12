Snowboard: Cdm cross, Moioli torna sul podio dopo 21 mesi, è 2/a a Les Deux Alpes

Les Deux Alpes, 3 dic. -(Adnkronos) – Michela Moioli torna ad assaporare il gusto di un podio in Coppa del mondo. La 28enne bergamasca dell’Esercito è seconda nell’SBX di Les Deux Alpes, alle spalle della eterna rivale francese Chloe Trespeusch e davanti all’australiana Belle Brockhoff. L’azzurra aveva avuto una buona partenza nella finale, sulla pista dove aveva fatto registrare in mattinata il miglior tempo di qualificazione. Ma la Trespeusch l’ha beffata nella parte mista del tracciato, infilandola in una curva a destra e poi scappando via e diventando imprendibile.

Per Michela si tratta di un risultato molto importante, dopo i problemi alla schiena patiti nella passata stagione. L’olimpionica torna sul podio un anno e nove mesi dopo il secondo posto ottenuto a marzo ’22 a Reiteralm, e raggiunge la consistente cifra di 39 podi in carriera. Ma soprattutto torna a dimostrare di poter stare con le migliori, in una Coppa del mondo che è solo cominciata e che la vedrà ancora protagonista. Nella gara femminile, solo Caterina Carpano, oltre alla Moioli, era riuscita a superare il taglio delle qualificazioni, ma la fassana si è fermata ai quarti di finale.

Nella gara maschile, la vittoria è andata al canadese Eliot Grondin, già il più veloce in qualifica, davanti all’austriaco Alessandro Haemmerle e allo spagnolo Lucas Eguibar. Il miglior azzurro è Omar Visintin, che però si è dovuto accontentare del sesto posto, dopo essere rimasto escluso in semifinale dalla finale maggiore. Lorenzo Sommariva aveva cominciato con il quinto tempo di qualificazione una giornata che pareva potergli regalare soddisfazioni, ma nel quarto di finale, disputato con Visintin, è rimasto escluso a causa di una caduta. Fuori agli ottavi Tommaso Leoni, Matteo Menconi e Michele Godino.