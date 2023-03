Snowboard: Cdm cross, Sommariva terzo a Veysonnaz

Veysonnaz, 16 mar. -(Adnkronos) – Lorenzo Sommariva sempre protagonista nella Coppa del Mondo di snowboard cross. L’azzurro, dopo il podio della settimana scorsa a Sierra Nevada, si è piazzato nuovamente al terzo posto, stavolta sulla neve svizzera di Veysonnaz. Ancora un’ottima prova per il genovese, che nei tratti conclusivi della Big Final ha beffato il canadese Eliot Grondin (quarto). Le prime due posizioni se le sono aggiudicate rispettivamente il tedesco Martin Noerl e lo spagnolo Alvaro Romero. Tra gli altri azzurri il migliore è risultato Omar Visintin, riuscito a spingersi fino alla semifinale. L’altoatesino, nonostante l’eliminazione, non si è perso d’animo e nella Small Final si è piazzato al secondo posto (il sesto complessivo). Discreta prova anche per Matteo Menconi, fermatosi ai quarti, mentre Michele Godino si è dovuto arrendere agli ottavi. Nella prova femminile nulla da fare per Sofia Belingheri e Francesca Gallina, eliminate agli ottavi di finali. Rammarico soprattutto per la prima, vittima di una sfortunata caduta a pochi metri dal traguardo. La vittoria finale è andata alla britannica Charlotte Bankes, che nella Big Final si è messa alle spalle la campionessa ceca Eva Adamczykova. Terzo posto per l’australiana Josie Baff.