Snowboard: Cdm cross, Visintin 5° in gara2 a Veysonnaz e Sommariva 8°

Sierra Nevada, 12 mar. -(Adnkronos) – Omar Visintin si è piazzato al quinto posto al termine della small final maschile, nella seconda gara della tappa di Sierra Nevada, in Coppa del mondo di snowboard cross. Il 33enne alpino di Lagundo, dopo il secondo posto ottenuto nella prima gara, non è riuscito a centrare la finale per un nonnulla, venendo escluso al fotofinish contro lo spagnolo Eguibar. La finale è stata poi vinta dall’elvetico Kalle Koblet – alla prima vittoria in carriera sul massimo circuito -, seguito al secondo posto dallo stesso Eguibar e in terza posizione il francese Loan Bozzolo.

In casa Italia discreta prestazione anche per Lorenzo Sommariva, ottavo; out ai quarti di finale Matteo Menconi e Michele Godino, così come ai sedicesimi Filippo Ferrari e Devin Castello. In classifica generale Eguibar ha preso il comando delle operazioni con 312 punti, seguito da Bozzolo a 305 e Visintin a 295. Sommariva è settimo con un bottino di 203 punti.

Tra le donne, seconda vittoria consecutiva per la britannica Charlotte Bankes che è riuscita anche ad operare il sorpasso in classifica generale, ai danni della francese Chloe Trespeuch – seconda di giornata -, per 478 a 460 punti. Terza l’altra transalpina Manon Petit Lenoir. Tra le azzurre la migliore è stata Sofia Belingheri, unica tra le nostre portacolori ad aver raggiunto i quarti di finale; fuori nelle pre-heat Francesca Gallina. Prossimo appuntamento sul massimo circuito il 15-16 marzo a Veysonnaz, in Svizzera.