Snowboard: Mondiali, 17 azzurri in gara a Bakuriani

Roma, 9 feb.

– (Adnkronos) – E' stata annunciata la squadra italiana che prenderà parte ai Mondiali di snowboard, in programma a Bakuriani, in Georgia, dal 19 febbraio al 5 marzo. Gli azzurri dello snowboardcross proveranno a riportare in patria la medaglia d’oro iridata che manca da Kreischberg 2015, vinta grazie a Luca Matteotti; Michela Moioli tenterà di aumentare il suo palmares ai Mondiali: la campionessa bergamasca ha in bacheca ben quattro medaglie individuali (un argento a Idre Fjall 2021 e tre bronzi a Kreischberg 2015, Sierra Nevada 2017 e Solitude 2019), e due argenti nel team event ottenuti con Omar Visintin nel 2019 e Lorenzo Sommariva nel 2021.

Stesso bottino per Roland Fischnaller, nello snowboard alpino: il 42enne capitano azzurro può vantare sei medaglie, equamente divise tra PGS (due argenti a Stoneham 2013 e Rogla 2021 e un bronzo a La Molina nel 2011) e PSL (un oro a Lachtal 2015, un argento a Park City 2019 e un bronzo a Stoneham 2013). Di seguito tutti i convocati. Snowboard alpino: Bormolini Maurizio, Coratti Edwin, Felicetti Mirko, Fischnaller Roland, Hofer Marc, March Aaron, Caffont Elisa, Dalmasso Lucia, Ochner Nadya.

Snowboardcross: Ferrari Filippo, Godino Michele, Sommariva Lorenzo, Visintin Omar, Belingheri Sofia, Brutto Raffaella, Carpano Caterina, Moioli Michela.