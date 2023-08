Soccorsi da Emergency 76 migranti, sbarcheranno a Napoli

Lampedusa, 12 ago. (askanews) – Durante la sera di venerdì 11 agosto, la nave Life Support di Emergency ha soccorso un’imbarcazione in difficoltà con 76 persone a bordo in acque internazionali in zona SAR Maltese. La barca in legno lunga di circa 12 metri in pericolo era partita dalla Libia tra Tripoli e Zuwara alle 22 della sera precedente. A bordo 7 donne e 24 minori, di cui 12 non accompagnati. Una bambina che ha intrapreso il viaggio insieme alla famiglia aveva solo 7 mesi. I naufraghi provengono da Egitto, Eritrea, Etiopia e Siria.

“Abbiamo iniziato le operazioni alle 18:00 UTC dopo aver comunicato con l’MRCC italiano, che ha coordinato il salvataggio – afferma Carlo Maisano, Capo Missione della Life Support di EMERGENCY -. Ci è stato assegnato Napoli come porto di sbarco e attraccheremo in porto il 14 mattina”.

Intanto continuano i trasferimenti di migranti dall’hotspot di Lampedusa verso altri centri d’accoglienza. Oggi sono previste circa 1.000 persone in trasferimento mentre stamattina al centro di Contrada Imbriacola ci sono 2.610 migranti. A lasciare l’hotspot ieri sera sono stati anche i 4 giovani sopravvissuti al recente naufragio, Kadim, Seidou, Omar e Aicha.