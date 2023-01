Soccorso in mare aperto di notte: Geo Barents salva 41 persone

Milano, 2 gen. (askanews) – Difficile soccorso notturno per il team di Medici Senza Frontiere (MSF) a bordo della Geo Barents che su richiesta dell’IMRCC (Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo) nella notte ha salvato 41 persone in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia.

L’operazione di salvataggio si è svolta nel buio più totale e in condizioni difficili poiché la barca su cui viaggiavano le persone si era capovolta.

Per ore si è temuto che qualcuno fosse scomparso in mare, ha spiegato Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi, ma per fortuna sono stati tutti salvati e stanno bene. All’imbarcazione è stato assegnato il porto di Taranto dove i è diretta dopo aver effettuato un trasbordo da una nave mercantile di 44 persone su richiesta delle autorità italiane.