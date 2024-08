Social e professionisti, a scuola di LinkedIn con DC Academy

Roma, 13 ago. (askanews) - Nel panorama professionale italiano, LinkedIn si è affermato come mezzo indispensabile per la comunicazione e la crescita del business. Con oltre 20 milioni di utenti in Italia all'inizio del 2024, è il quinto social network più grande del Paese e conta più di un milia...

Roma, 13 ago. (askanews) – Nel panorama professionale italiano, LinkedIn si è affermato come mezzo indispensabile per la comunicazione e la crescita del business. Con oltre 20 milioni di utenti in Italia all’inizio del 2024, è il quinto social network più grande del Paese e conta più di un miliardo di membri a livello globale.

Eppure non è facile né immediato navigare tra gli algoritmi di questo social. Sono così nate realtà imprenditoriali che hanno l’obiettivo di formare professionisti capaci di sfruttare al meglio la piattaforma, migliorando la loro presenza digitale e aumentando le opportunità di business.

Tra queste DC Academy, guidata da Davide Caiazzo, avvocato e imprenditore digitale, fondata per fornire strumenti pratici e strategie avanzate per sfruttare al meglio LinkedIn. “Negli ultimi anni – spiega Davide Caiazzo, imprenditore digitale e presidente DC AcademyCaiazzo – abbiamo assistito a una crescita esponenziale della nostra community. I nostri corsi hanno aiutato migliaia di professionisti a migliorare il proprio profilo LinkedIn, a sviluppare una rete di contatti strategici e a cogliere nuove opportunità di lavoro e business, anche e soprattutto al networkin. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e continuiamo a innovare per offrire contenuti sempre più efficaci e aggiornati. Il nostro obiettivo è fornire a ogni partecipante gli strumenti necessari per emergere in un mercato del lavoro sempre più competitivo e dinamico ma anche per diffondere le proprie competenze in un mondo nel quale lo scambio di informazioni e opinioni tra persone competenti è decisivo”.

DC Academy ha registrato ricavi per oltre 750.000 euro nel 2023, con un significativo incremento rispetto ai 323.000 euro del 2022. Questo successo è frutto di servizi di alta qualità e una strategia di marketing efficace, con investimenti mirati in pubblicità sui social media per oltre 181.000 euro.