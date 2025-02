Social Innovation Campus 2025: giovani, cooperazione e complessità

Rho, 27 feb. (askanews) – Innovazione sociale, competenze e complessità: sono i temi principali intorno ai quali è strutturato il Social Innovation Campus di Fondazione Triulza, che al MIND Milano Innovation District ha portato migliaia di studenti impegnati in oltre 160 attività tra talk, spettacoli, hackaton, contest e laboratori, in presenza, ma anche online.

“È un momento importantissimo – ha detto ad askanews il presidente di Fondazione Triulza, Massimo Minelli – perché per una volta siamo tutti in ascolto dei giovani. C’è uno sviluppo in generale dell’umanità che ci porta a uno sviluppo tecnologico, questo è molto importante. Oggi i giovani, sono sicuro, ci stanno dicendo una cosa: che la tecnologia è importante, però bisogna avere uno sviluppo integrale della persona, bisogna essere attenti a ciò che è bello, a ciò che è vero, a ciò che è giusto, essere attenti alle persone, all’ambiente e a tutto quello che rappresenta il bene comune”.

Tra gli aspetti più rilevanti del campus c’è anche il tema della cooperazione. “I giovani – ha aggiunto Marco Menni, vicepresidente vicario nazionale di Confcooperative – sono stati, e sono ancora oggi, un elemento di promozione, di capacità di risposta, di capacità di aggregare di cui la cooperazione non può non considerare e non valorizzare. Ormai sappiamo cos’è la cooperazione agricola, edilizia, sociale, c’è bisogno di innovazione, qualcosa di nuovo, bisogni nuovi a cui dare risposte e queste lo possono fare i giovani”.

Giovani che sono i veri protagonisti della due giorni nell’ex polo dell’Expo di Milano, anche nell’ottica della loro presenza nell’economia e nelle filiere italiane. “Noi già da più di tre anni – ci ha detto Renato Zaghini, presidente del Consorzio di tutela del Grana Padano – stiamo lavorando con importanti università italiane, ovviamente Milano che ci è vicino, ma anche atenei in Francia per esempio, per assieme ai giovani studiare assieme loro, ovviamente software, programmi nuovi, quindi è importantissimo appoggiarsi subito ai giovani che poi coinvolgono ovviamente tutti il resto, quindi per noi è fondamentale sia per quello che riguarda il problema del benessere animale, la sostenibilità ambientale, ma non solo”.

Con il faro sempre acceso sull’innovazione che diventa sociale. “L’innovazione sociale è proprio la capacità, in un mondo che corre sempre più, di tenere presente lo sviluppo tecnologico insieme agli altri valori della persona e dell’ambiente”.

Il Social Innovation Campus è promosso dalla Social Innvation Academy di Fondazione Triulza e organizzato con MIND, Arexpo, Lendlease, Human Technopole, Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, Università degli Studi e Politecnico di Milano. I main partner sono Fondazione Cariplo. Fondosviluppo e Consorzio per la tutela del Grana Padano. Il Campus è supportato anche da Umana, Microsoft e Regione Lombardia.