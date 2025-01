Socialismo e natura, fumettista tedesca Anke Feuchtenberger: Amo Roma

Roma, 23 gen. (askanews) – É stata inaugurata con un talk al Goethe Institut a Roma una mostra con oltre 40 tavole originali della più importante autrice del fumetto tedesco, Anke Feuchtenberger, tratte dalla sua opera “Compagna Cuculo” (Coconino Press, 2024). L’esposizione – nata in collaborazione con Biblioteca Europea, Baba Jaga Fest, Coconino Press, Industrie Fluviali, Naba e Hamelin – resterà aperta fino al 31 marzo.

“Genossin (in tedesco “compagna”) è un modo per dire membro del partito socialista, Cuculo (“Kuckuck” in tedesco) è un animale, la cui madre lascia l’uovo nel nido degli altri – ha spiegato Anke Feuchtenberger ad askanews – per me era importante sviluppare un titolo che avesse entrambe le cose, le cose della magia e della natura ma anche le cose politiche del socialismo che ho vissuto”.

“Compagna Cuculo” è un romanzo di formazione visionario di oltre 400 pagine, sui cui Feuchtenberger ha lavorato più di 10 anni. Racconta l’infanzia difficile di due bambine cresciute nella Germania Est degli anni Sessanta, tra le rovine del dopoguerra e le ombre del nuovo regime comunista.

“Penso che ogni infanzia sia difficile, i bambini crescono, devono svilupparsi, questo non è semplice per nessun bambino, no penso che essere bambino nella Ddr fosse specialmente difficile”, ha sottolineato. “La società era molto politicizzata, eravamo preoccupati con la guerra in Vietnam quando avevo appena 7 anni”, ha ricordato Feuchtenberger.

Nel libro i temi dell’affetto negato – l’assenza di una figura materna accogliente – e la violenza della realtà sono bilanciati da una fantasia sfrenata, dall’amore quasi mistico per la natura e da una sottile ironia. L’artista ha confidato di essere sempre stata attratta dalla Città eterna:

“Quando vivevo nella Ddr, nel socialismo noi non potevamo viaggiare, così Roma per me era come il cielo, era qualcosa che volevo sempre vedere e dopo la caduta del Muro sono venuta subito a Roma – ha raccontato Anke – Per me è la città più bella del mondo.

Avere i miei disegni esposti a Roma mi rende molto felice”, ha concluso l’artista visionaria.

Anke Feuchtenberger, artista visiva e autrice, è nata a Berlino (DDR) nel 1963. Il suo lavoro – dipinti, illustrazioni, fumetti, poster, costumi e marionette – ha influenzato generazioni di disegnatori. Laureata presso l’Accademia di Berlino, insegna dal 1997 all’Università di Scienze Applicate di Ambur go, che è diventata grazie a lei il cuore dell’avanguardia fumettistica tedesca. Dal 2008 al 2015 ha diretto con Stefano Ricci la casa editrice MamiVerlag. Tra le sue opere tradotte in italiano: Quando muore il mio cane mi faccio una giacca (Coconino Press), La fessura (Canicola), Superlacrimella (Logos), Le memorie della menta piperita, con Elena Morando; La Puttana P traccia le sue orbite (Sigaretten), tassello di una trilogia realizzata con la scrittrice Katrin de Vries e selezionata tra i libri dell’anno 2023 per The Guardian. Nel 2021 ha ricevuto il “Max und Moritz” alla carrie ra, il più importante premio per il fumetto di lingua tedesca. Compagna cuculo è stato selezionato nella shortlist del Leipziger Buchpreis 2024, la prima volta per un graphic novel. Compagna cuculo, è nella shortlist nella categoria miglior opera del Premio del Festival di Angoul me, che si terrà dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025.

“Compagna cuculo” (titolo originale: “Genossin Kuckuck”, Reprodukt, Berlino 2023), è stato tradotto in italiano da Mariagiorgia Ulbar per Coconino Press (2024), con il sostegno del programma di sovvenzione per le traduzioni del Goethe-Institut.