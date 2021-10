Socialness, marketing a noleggio per aumentare fatturati con nuovi servizi digitali

Roma, 27 ott. (Labitalia) – "La straordinaria rivoluzione digitale degli ultimi anni ha portato le imprese a doversi dotare di molti strumenti e sistemi definiti “intangibili” poiché non fisici, ma sempre più fondamentali per poter essere competitivi. In particolar modo sono le piccole e micro imprese che vi ricorrono, col fine di ampliare la propria presenza online in un mondo iper connesso e ultra competitivo".

A dirlo l'imprenditore Tino Bassu, fondatore dell'agenzia di marketing Socialness, già inserita nell’Optimal program di Facebook.

"Con Rent For You – ricorda – il Gruppo Intesa San Paolo ha deciso di mettere a disposizione del tessuto imprenditoriale italiano servizi, attività e processi informatici non tangibili, a noleggio, per offrire strumenti nuovi ma estremamente cruciali per conseguire e mantenere il successo nel proprio business. Tra le imprese scelte da Intesa San Paolo per il progetto innovativo spicca proprio Socialness, marketing agency in grande crescita che aiuta le attività locali a consolidarsi sul territorio di riferimento grazie a un sistema marketing digitale strutturato e testato su circa 800 clienti, il sistema socialness".

"Per noi – commenta Bassu – è un onore essere stati scelti da una realtà così importante come fornitori di servizi digitali e questo ci darà l'opportunità di inserire il nostro sistema socialness tra i prodotti digital a cui le aziende locali possono accedere attraverso il noleggio operativo".

"Il sistema che abbiamo messo a punto – ricorda – consiste proprio nel portare i potenziali clienti dall’online all’offline direttamente nel punto vendita, attuando strategie che aumentano la fidelizzazione del cliente e di conseguenza lo ‘scontrino medio’, per poi misurare quanto genera ogni euro investito: tutto ciò è possibile con un budget a portata di aziende e professionisti locali".

"Le aziende – aggiunge – potranno di fatto usufruire del nostro 'Marketing a noleggio', per 18 fino a 36 mesi, grazie al quale pianificare le attività di promozione e acquisizione di nuovi clienti, utilizzando un metodo preciso e testato con successo da attività locali e franchising in Italia come all’estero".