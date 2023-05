Società: Eurispes, malattie, disoccupazione e rincari principali paure degli italiani

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il 18 per cento degli italiani è preoccupato dalla possibilità che si ammalino le persone care e il 13 dalla possibilità di ammalarsi in prima persona. Il 16,7 teme l’insicurezza del lavoro, il 16,3 l’aumento dei costi di luce e gas, il 10...

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il 18 per cento degli italiani è preoccupato dalla possibilità che si ammalino le persone care e il 13 dalla possibilità di ammalarsi in prima persona. Il 16,7 teme l’insicurezza del lavoro, il 16,3 l’aumento dei costi di luce e gas, il 10,5 i conflitti internazionali, il 9,6% l’immigrazione verso il nostro Paese. I cambiamenti climatici invece sono una preoccupazione solo nel 6,1 per cento dei casi, mentre la sicurezza nella propria città o paese desta timore nel il 3,8. Sono alcuni dei dati che si ricavano dalla lettura del 35/mo 'Rapporto Italia' dell'Eurispes.