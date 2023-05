Società, Galtieri: "Perso senso confine, possibile fare tutto, anche ciò che non è lecito"

Roma, 11 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "In Italia si è perso il senso del confine, è possibile fare tutto, non esiste una linea di demarcazione tra ciò che si può fare e ciò che non si può fare. E' su questo che si deve intervenire. C'è ...

Roma, 11 mag. (Adnkronos/Labitalia) – "In Italia si è perso il senso del confine, è possibile fare tutto, non esiste una linea di demarcazione tra ciò che si può fare e ciò che non si può fare. E' su questo che si deve intervenire. C'è la perdita del confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. Lo sforzo della società deve andare in una logica di un ritorno al passato". Lo ha detto Claudio Galtieri, già procuratore generale della Corte dei Conti, intervenendo a 'Forum Civica – uno sguardo ai valori etici, morali e civici che guidano la pubblica amministrazione', in corso al Monastero di Camaldoli.