Le società partecipate sono delle società in cui lo stato ha quote di partecipazione. Una partecipata è per la precisione una società di capitali che offre servizi di pubblica utilità. Lo stato può dunque divenire “socio” di una società per azioni o di una srl tramite l’acquisizione di quote o azioni di tali realtà. Nel momento in cui lo stato acquista diritti a seconda della quota detenuta, la società si chiama “partecipata”. Il Governo ha tuttavia operato un riassetto nei confronti della precedente disciplina (decreto Madia) volto alla riduzione della partecipazione pubblica delle società e di contenimento della spesa pubblica.

Che differenza c’è tra società partecipate e controllate?

Come spiega Soldioggi, quando si parla di società partecipate, in questo caso lo Stato è detentore di una quota di proprietà al di sotto del 50%. Essa diverge dalle società controllate poiché in quest’ultimo caso lo Stato detiene una quota superiore al 50%.

L’intervento del governo

Il Governo recentemente ha cercato di ridurre tali partecipazioni pubbliche tramite il decreto legislativo n. 175 del 2016, conosciuto anche come Testo Unico delle società partecipate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 dell’8 settembre 2016. Tra i vari punti, il Testo Unico prevede le tipologie di società che possono diventare partecipate, le regole di organizzazione e amministrazione della società, i rapporti con i dipendenti della società e il procedimento di crisi di impresa.