Societé Generale lascia la Russia, vende sua quota in Rosbank

Milano, 11 apr. (askanews) – Societe Generale esce dalla Russia. La banca francese in una nota ha annunciato la cessazione delle sue attività bancarie e assicurative nel Paese e la firma di un accordo per vendere la sua intera partecipazione in Rosbank e nelle filiali assicurative russe del gruppo a Interros Capital, società di investimento fondato dall’oligarca Vladimir Potanin, che nel 1998 aveva fondato Rosbank.

Con questo accordo, concluso dopo diverse settimane di intenso lavoro, il gruppo Socgen esce in modo efficace e ordinato dalla Russia, garantendo continuità ai suoi dipendenti e clienti.

La chiusura di questa operazione dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.