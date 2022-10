Sodalitas: un Osservatorio sulla sostenibilità sociale d impresa

Milano, 4 ott. (askanews) – Fondazione Sodalitas ha deciso di dar vita ad un un “Osservatorio permanente sulla Sostenibilità Sociale d Impresa (SSI)”; Losservatorio, partendo dai dati reali, presenterà modelli, indicatori per misurare e comunicare l’efficacia delle azioni di sostenibilità sociale, e benchmark di riferimento per le imprese nel contesto italiano ed europeo. “L’obbiettivo dell’Osservatorio è di far conoscere quali sono i migliori esempi in Italia e in Europa di sostenibilità sociale di impresa – spiega Alessandro Beda, consigliere delegato di Fondazione Sodalitas – Ci focalizziamo sulla sostenibiltà sociale d’impresa, che si deve certo integrare con quella ambientale e economica, ma che oggi ha un importanza del tutto particolare, perché il Paese è di fronte a sfide enormi proprio da questa prospettiva.

E bisogna dunque impegnarsi affinché le imprese diano una mano per rendere queste sfide meno gravose per le persone”.

L’Osservatorio è stato annunciato nel corso di un incontro tenutosi nell’ambito del Salone della CSR e dell’innovazione sociale in corso presso l’Università Bocconi a Milano. Il progetto potrà contare sull’alleanza di CSR Europe e su un Comitato scientifico composto da esperti autorevoli, mentre Walden Lab sarà Research partner e Omnicom PR Group sarà communication partner.

“Tutti ormai pensano che il ruolo e l’onere dell’impresa in questa costruzione e diffusione della sostenibilità sia determinante – prosegue Beda – E’ una responsabilità non solo delle grandi imprese ma anche di quelle più piccole. E questo Osservatorio permetterà di conoscere cosa succede in Italia e nei 27 Paesi europei. A quel punto ogni impresa avrà un parametro di riferimento per migliorare la propria sostenibilità sociale. E speriamo che questo sia utile per far crescere sempre più in modo organico e complessivo la sostenibilità in Italia”.

Dopo l’annuncio del progetto fatto al Salone della CSR, il 15 novembre 2022, in Assolombarda a Milano, si svolgerà la presentazione del 1° Rapporto dell’ Osservatorio sulla Sostenibilità Sociale d Impresa di Sodalitas.