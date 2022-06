Sofable By Mantellassi: nuovo brand per arredo di alta gamma

Milano, 10 giu. (askanews) – Dalla bottega al salotto, avvicinando le preferenze dei consumatori al lusso e alla qualità di alta gamma grazie alla riduzione dei tempi di consegna e dei costi distribuzione: è una delle intuizioni sottese alla nascita di “Sofable By Mantellassi”, il nuovo brand dell’azienda toscana di arredi di lusso “Mantellassi 1926”.

Nato per la vendita online, “sofable.com” offre ora anche un esperienza reale dei suoi divani e poltrone artigianali e – in occasione della Milano Design Week 2022 – apre il suo primo flagship store a Milano; e nel contempo consolida e rafforza il legame con le radici, l’esperienza e la qualità di alta gamma espressi dal nome di famiglia Mantellassi.

“Sofable By Mantellassi nasce dall’idea di poter proporre all’utente finale un prodotto totalmente artigianale, totalmente made in Tuscany, con un rapporto qualità prezzo assolutamente conveniente bypassando il tradizionale canale della distribuzione – spiega Giulio Mantellassi, designer e esponente con i fratelli Carlo e Marco della quinta generazione impegnata nell impresa di famiglia – L’intento è quindi di fare una linea di imbottiti da vendere su ecommerce. Nella filiera dell’arredamento ciò che impedisce al cliente finale di acquistare un prodotto veramente artigianale ad un prezzo conveniente è la distribuzione tradizione.

Noi che da venti anni non lavoravamo più in Italia possiamo così inserirci in questa fascia di alto di gamma offrendo un prodotto sicuramente molto conveniente rispetto ad un negozio tradizionale”.

Il nuovo brand Sofable By Mantellassi nasce dunque dalla volontà della quinta generazione della famiglia di coniugare l’artigianalità e il saper fare, garantiti da quasi cento anni di esperienza nel luxury style, con una nuova modalità d’acquisto, on e offline, che coltiva il contatto diretto con il cliente finale. Ma soprattutto di tornare a puntare anche sul mercato italiano. “E’ chiaro che c è stata da parte del mercato una domanda sempre più evidente per brand che avessero caratteristiche fortemente di qualità e artigianalità italiane. E noi siamo una delle aziende storiche di questo Paese: son cento anni di attività! – aggiunge Roberta Mantellassi, titolare della Mantellassi 1926 – I miei figli hanno portato un’idea all’interno dell’azienda: quella di ritornare sul mercato italiano con il metodo innovativo dell ecommerce, proponendo i prodotti direttamente dalla fabbrica al consumatore”.

Sofable By Mantellassi da brand diventerà una startup autonoma, con l’obiettivo di aprire uno store nelle principali città italiane e non solo. “E’ un progetto ambizioso ma sicuramente lo realizzeremo perché i miei figli hanno la grinta necessaria, ma soprattutto la passione: credono in qualcosa. Conclude – Roberta Mantellassi – La nostra azienda è fatta di giovani, amo circondarmi di giovani perché voglio che possano avere la possibilità di realizzare i loro sogni; io l’ho fatto ora è giusto lo facciano loro”.