Soffocato da un boccone muore davanti alla sua famiglia

Tragedia in Campania, dove un uomo resta soffocato da un boccone e muore davanti alla sua famiglia.

Un Un 56enne inizia a boccheggiare mentre pranzava in un ristorante della provincia di Avellino. Tutto è accaduto in un noto locale di Serino e per la vittima, il 56enne R.D.A., non c’è stato nulla da fare.

Soffocato da un boccone davanti alla famiglia

Da quanto si apprende sarebbe stata una porzione di carne a provocare il soffocamento dell’uomo, ostruendogli le vie aeree ed impedendogli di respirare. I media spiegano che i commensali sono accorsi a soccorrerlo e che nel frattempo sul posto sono giunti i soccorritori.

Testimoni hanno raccontato di aver visto l’uomo farsi paonazzo all’improvviso ed iniziare a manifestare segni di soffocamento.

L’arrivo dei soccorritori e il decesso

Si trattava di tre ambulanze, “una delle quali dotata di apparecchiature specifiche per la rianimazione”, come spiega Leggo. Ad allertarle era stato il titlare del ristorante che si è prodigato subito nel dare aiuto. Purtroppo però ogni tentativo di rianimare il 56enne si è rivelato vano e l’uomo è morto dopo un lungo massaggio cardiaco.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della territoriale. I familiari della vittima sono sconvolti: provenivano tutti dalla provincia di Napoli, dove l’uomo risiedeva.