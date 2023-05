Home > Video > Sofia Carboni: "Un sacco di adulti sono invidiosi" Sofia Carboni: "Un sacco di adulti sono invidiosi"

Lo sfogo della creator Sofia Carboni su TikTok: "isete veramente imbarazzanti. Va bene tutto ma quando inviate i miei video ai miei genitori, ai miei parenti, anche no. Non è che se siete invidiosi di quello che faccio o guadagno dovete comportarvi in questo modo...siete imbarazzanti"