Sofia Coppola lancia il cinema all'aperto al Louvre e si festeggia

Parigi, 3 lug. (askanews) – Lucine d’atmosfera, bibite rinfrescanti, sdraio in piazza davanti al Louvre. Una bella occasione per unire cultura e divertimento, soprattutto in queste afose serate di inizio luglio, particolarmente calde in Francia come nel resto d’Europa.

La regista statuntense Sofia Coppola ha partecipato all’inaugurazione del Cinéma Paradiso Louvre 2025, cinema all’aperto proprio davanti alla piramide trasparente del museo, una delle location più tipiche della capitale francese.

In programma la proiezione de “Il giardino delle vergini suicide”, il primo film di Coppola che quest’anno compie 25 anni. “Sono davvero felice di festeggiare il nostro anniversario in questa incredibile location” ha detto la regista di “Lost in Translation” – negli Stati Uniti ci sono tanti cinema drive-in, ma si sta tutti in macchina, quindi qui è molto bello. Sembra una festa estiva, la gente si riunisce per guardare i film. Ed è sempre meglio guardare i film insieme che a casa, quindi sono contenta che la gente si ritrovi qui, in questo posto fantastico in estate, per guardare i film”.