Sofia Goggia al Festival di Sanremo 2023? La campionessa vuota il sacco

Da giorni, ormai, si parla della presenza di Sofia Goggia al Festival di Sanremo 2023 nei panni di co-conduttrice.

La campionessa di sci, visto il chiacchiericcio, ha deciso di vuotare il sacco, svelando se sarà o meno sul palco dell’Ariston.

Sofia Goggia al Festival di Sanremo 2023?

Manca ancora qualche settimana alla messa in onda del Festival di Sanremo 2023 e le indiscrezioni si fanno ogni giorno più insistenti. Negli ultimi giorni, si è fatto un gran parlare della presenza di Sofia Goggia come co-conduttrice di Amadeus. Fino ad oggi, la campionessa di sci aveva preferito mantenere il silenzio, ma finalmente ha deciso di raccontare la verità.

Sofia Goggia smentisce Sanremo 2023

Intervenuta su RTL 102.5, Sofia Goggia ha smentito la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Ha dichiarato:

“Per le prossime settimane sarò in località montane. Ma nell’ultima settimana di gennaio andrò in una località dove c’è caldo e sole per preparare i mondiali. A Sanremo non ci sarò. Sanremo è un sogno di tutti, mi piacerebbe andarci. Ma il mio obiettivo è vincere questi mondiali. Non sono stata chiamata da Amadeus, si tratta di una voce di corridoio e basta. Mi sono immaginata però su quelle scale: vincere le Olimpiadi è più facile rispetto alla scalinata dell’Ariston”.

La campionessa di sci, quindi, non vestirà i panni di co-conduttrice del Festival di Sanremo.

Sofia Goggia: niente Sanremo, solo i Mondiali

La Goggia ha candidamente ammesso che il palco dell’Ariston è un “sogno“, ma per il momento le interessa soltanto la carriera. Vincere i Mondiali è fondamentale, per cui gli allenamenti hanno la priorità. Non a caso, è “in raduno in Val di Fassa per la Coppa del Mondo“. Ha sottolineato: “La mano è ancora un po’ dolorante. Tenere il bastone non è semplice, gestire una leva di un metro e mezzo non è semplice in discesa.

Parecchio dolore in partenza, ma si stringono i denti e si va avanti“.