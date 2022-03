Sofia Goggia, l’italiana che ha vinto la coppa del mondo di discesa: è il suo terzo titolo

Un altro trofeo aggiunto al palmarès di Sofia Goggia. L'azzurra è al terzo titolo mondiale di discesa.

L’atleta italiana Sofia Goggia ha conquistato la coppa del mondo di discesa. Con questo trofeo, Goggia, va a quota tre coppe del mondo in questa competizione.

Sofia Goggia conquista il terzo trofeo mondiale di discesa

La vittoria di Goggia era già quasi certa, prima ancora terminare la corsa.

L’atleta italiana ha concluso il suo percorso in 12esima posizione con 504 punti, subito dietro di lei Corinne Suter con 407 punti. Suter avrebbe potuto superare Goggia solo se avesse terminato la gara al primo posto, ma l’ha conclusa in 19esima posizione. A vincere la coppa del mondo generale, per la precisione la quarta di fila, è stata Mikaela Shiffrin.

TRIS DI COPPE! 🏆🏆🏆 Alle Finali di Courchevel-Méribel Sofia #Goggia si prende la Coppa del Mondo di discesa! La terza della sua carriera dopo quelle conquistate nel 2018 e nel 2021! 🇮🇹✨#fisalpine @goggiasofia @Fisiofficial pic.twitter.com/epvSfk8xYO — CONI (@Coninews) March 16, 2022

Il Palmarès di Sofia Goggia

Sofia Goggia, con il tempo di 1.27.68, è entrata nella storia delle azzurre, superando anche Isolde Kostner. Goggia ha riportato lo stesso successo di quello odierno anche nel 2018 e nel 2021. Tra gli altri trofei vinti dall’atleta bergamasca vi sono: una medaglia d’oro alla olimpiadi di Pyeongchang (Corea del Sud) nel 2018, una medaglia d’argento alle olimpiadi di Pechino (Cina) 2022, una medaglia d’argento nel superigante ai campionati mondiali di sci alpino 2019 ad Åre (Svezia) ed una medaglia di bronzo nello slalom gigante ai campionati mondiali di sci alpino 2017 a Sankt Moritz (Svizzera).