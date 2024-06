Sofia Goggia nuova brand ambassador di Abano Terme

Abano Terme, 12 giu. (askanews) - Abano Terme ha scelto Sofia Goggia come nuova ambasciatrice della città e della destinazione turistica per i prossimi tre anni. "Sicuramente è un impatto positivo e credo che sfrutterò al massimo questa bellissima opportunità di poter usufruire delle terme che f...

Abano Terme, 12 giu. (askanews) – Abano Terme ha scelto Sofia Goggia come nuova ambasciatrice della città e della destinazione turistica per i prossimi tre anni. “Sicuramente è un impatto positivo e credo che sfrutterò al massimo questa bellissima opportunità di poter usufruire delle terme che fanno bene, aiutano il benessere di una persona già sana e figuriamoci su di un’atleta che deve recuperare qualche acciacco fisico”.

La sciatrice italiana è stata presentata nel museo Villa Bassi del Comune Veneto in provincia di Padova, in cui erano presenti tutte le autorità localo e il sindaco Federico Barbierato: “L’abbiamo cercata con convinzione perché abbiamo ammirato in lei la forza di volontà, la caparbietà, il voler recuperare dagli infortuni e questo è uno degli aspetti che ci ha convinto a fare una proposta. Noi, come Abano Terme, l’accompagneremo fino alle Olimpiadi Milano Cortina, sarà l’ambassador del nostro territorio. Vogliamo abbinare la sua figura a quella delle nostre terme che meritano di avere vicino a sé una campionessa”.

Con Sofia Goggia come nuovo brand ambassador l’obiettivo è quello di avvicinare anche i giovani al turismo del benessere. “La collaborazione – ha detto il sindaco Barbierato – avrà come obiettivo la promozione all’estero, nei paesi di lingua tedesca, svizzera, francese, proprio perché è una figura conosciuta anche all’estero e ci aiuta a recuperare quel turismo straniero che rappresenta il 40% del turismo di Abano Terme”.

Un cambio di passo anche per promuovere la cultura della salute e della riabilitazione senza dimenticarsi della bellezza del territorio. “Dico che se ha il fisico al 100% ma non hai la testa non vai da nessuna parte. Con la testa si va molto lontano. Occorre avere un fisico ben preparato, ma soprattutto l’aspetto mentale è ciò che conta davvero di più. Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono qua a febbraio 2026, un anno e mezzo è lungo ma vola. Adesso devo ancora ritornare ancora sugli scii, cosa che farò a breve, però il percorso è da settare giorno dopo giorno e curva dopo curva”.

Sofia Goggia ricoprirà questo ruolo in sinergia con l’amministrazione comunale per incoraggiare la ricerca della rigenerazione interiore associata alla cultura, la storia e l’arte della capitale europea del termalismo.