Sofia Valentina Berlusconi compie 7 anni: alla festa pochi intimi, ma nonno Silvio è presente.

Sofia Valentina Berlusconi, figlia di Pier Silvio e Silvia Toffanin, ha compiuto 7 anni. Alla festa di compleanno, informale e per pochi intimi, c’era anche nonno Silvio che, neanche a dirlo, ha animato l’atmosfera.

La seconda figlia di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, la bellissima Sofia Valentina, ha compiuto 7 anni. Per festeggiare il compleanno, i genitori hanno scelto il rinomato ristorante I Gemelli di Portofino, invitando al banchetto pochi intimi. Una festa informale, che ha visto la presenza di nonno Silvio, che per l’adorata nipotina si è preso una pausa dalla campagna elettorale.

La festa di Sofia Valentina Berlusconi

Alla festa di compleanno di Sofia Valentina, oltre ai genitori e al nonno, c’era anche il fratello dodicenne Lorenzo Mattia e alcuni amici.

Nessun gonfiabile o animatore, come amano tanto i bimbi, ma una cena in famiglia con l’immancabile torta e le foto di rito. In uno degli scatti, pubblicati da Fanpage.it, si vede la festeggiata in posa con i genitori. Mamma Silvia è sorridente come non mai, mentre papà Pier Silvio scherza, facendo il numero sette con le mani.

Silvia Toffanin pronta per Verissimo

Dopo aver festeggiato il settimo compleanno di Sofia Valentina, Silvia Toffanin è tornata a lavoro.

Sta per debuttare, infatti, con la nuova stagione di Verissimo e le aspettative dei telespettatori sono molto alte. La prima puntata del salottino di Canale 5 è fissata per sabato 17 settembre 2022, a partire dalle ore 16:30. “Ripartiamo con un po’ più d’esperienza e cercheremo di fare ancora bene, di dare il meglio al nostro pubblico“, ha dichiarato la conduttrice al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.