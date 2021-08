Softball: al via in Lombardia finali Coppa Coppe, Rossi 'occasione importante' (2)

(Adnkronos) – "Per chi – prosegue Rossi – non conosce questa variante del baseball, ritornata disciplina Olimpica dai Giochi di Tokyo, la Coppa delle Coppe è un evento speciale per assistere a incontri di altissimo livello. Invito, quindi, appassionati e famiglie a supportare la squadra di casa e ad andare a divertirsi anche alle altre partite, in piena tranquillità: l'ingresso è gratuito per tutti, accesso con green pass.

Anche io tiferò per le ragazze del Saronno, impegnate a difendere i colori italiani dopo i successi delle passate due edizioni del Bollate Softball e del Softball Forlì".

L'organizzazione di questo evento sportivo "fa onore alla nostra regione per impegno e professionalità. Un ringraziamento particolare a chi ha lavorato per la buona riuscita di questo prestigioso appuntamento sportivo. Un grazie particolare alla Fondazione per lo Sport e il Tempo Libero per la gestione del Centro Natalino Indrigo di Bovisio Masciago, e alla sua presidente, Laura Scanziani".