Sogei: Boccia, 'governo spieghi in Parlamento accordo con Starlink su banda'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Ieri c’è stato l’arresto, per corruzione, del Dg di Sogei. Si tratta di una maxi-inchiesta, che tocca anche il referente di Elon Musk in Italia, su una società partecipata al 100% dal Mef e che detiene i dati di tutti i cittadini italiani. Dell’inchiesta si occuperà la magistratura, che sta indagando anche su alcuni appalti e relazioni con altre società. Relazioni che potrebbero riguardare anche Starlink, società di Elon Musk". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Su Starlink e sugli accordi che questa società avrebbe fatto con il governo italiano, al Senato abbiamo presentato una interrogazione alla Presidente del Consiglio e al ministro delle Imprese, a mia prima firma, per chiedere chiarezza su un accordo tra la premier Giorgia Meloni ed Elon Musk che prevedrebbe la revisione del Pnrr e l’affidamento a Starlink della connessione delle aree grigie, laddove la banda dovrebbe arrivare a 1 Giga. La Presidenza del Consiglio avrebbe incaricato il ministero delle imprese e del Made in Italy di occuparsi della proposta e Cassa Depositi e Prestiti sarebbe stata informata della volontà del Governo di approfondire concretamente questa possibilità. Anche alla luce di quanto sta avvenendo, sarebbe il caso che il governo venisse in Parlamento a rispondere alla nostra interrogazione e a spiegare i termini di questo accordo”.