Sold out a San Siro per i Maneskin: Victoria festeggia senza veli

Victoria De Angelis ha conquistato i fan dei social con un altro scatto bollente e dove la si vede posare senza reggiseno.

Victoria De Angelis: il sold out dei Maneskin

Proprio in queste ore è stata annunciata una doppia data dei Maneskin a San Siro dopo che la prima data del loro concerto (previsto per il 24 luglio 2023) è andata sold out. Per festeggiare la buona notizia e il nuovo tour di concerti la bassista della band, Victoria De Angelis, ha condiviso con i fan uno scatto bollente dove la si vede posare senza reggiseno e con un colbacco di pelliccia in testa.

La musicista ha utilizzato due emoji a forma di fiocchi di neve per coprire i capezzoli e la sua foto ha fatto il pieno di like tra i fan (impazienti di vedere i suoi prossimi scatti bollenti).

Dopo il sold out per il concerto di San Siro Victoria e la sua band hanno deciso di raddoppiare le date negli stadi con due nuovi appuntamenti: uno all’Olimpico di Roma il 21 luglio 2023 e uno sempre a San Siro il 25 luglio.

La patologia di Victoria De Angelis

Di recente Victoria ha confessato di soffrire di Fomo, una forma di ansia sociale che la spingerebbe a uscire sempre di casa per paura di non vivere qualcosa d’importante.

“Un giorno eravamo a New York e siamo tornati in hotel tardissimo, all’una di notte. Thomas mi chiede di uscire, ma ero cotta. Ero a letto, alle due mi manda un messaggio e mi dice che è a casa di Madonna. Mi ha fatto salire la FoMo!”, ha confessato la musicista.