Sold out al Colosseo per il concerto "Puccini 100 e dintorni"

Sold out al Colosseo per il concerto "Puccini 100 e dintorni"

Roma, 1 lug. (askanews) - Sold out per il concerto-evento "Puccini 100 e dintorni", che si è tenuto ieri sera nel suggestivo Parco archeologico del Colosseo. Oltre 800 spettatori accorsi per applaudire le note delle indimenticabili opere pucciniane, in uno scenario mozzafiato, quello del Tempio di ...

Roma, 1 lug. (askanews) – Sold out per il concerto-evento “Puccini 100 e dintorni”, che si è tenuto ieri sera nel suggestivo Parco archeologico del Colosseo. Oltre 800 spettatori accorsi per applaudire le note delle indimenticabili opere pucciniane, in uno scenario mozzafiato, quello del Tempio di Venere e Roma, situato proprio di fronte al Colosseo.

La serata, organizzata in occasione del centenario dalla scomparsa del grande compositore Giacomo Puccini, è stata presentata dalla conduttrice Rai Lorena Bianchetti e ha visto alternarsi sul palco artisti quali Edoardo Sylos Labini, gli attori del “Teatro della Pergola” di Firenze, Filippo Lai e Francesco Grossi, e cantanti solisti scelti tra le eccellenze del panorama nazionale ed internazionale: il basso georgiano George Andgulazde, il tenore Marcelo Alvarez e il soprano Maria Grazia Schiavo, con la partecipazione straordinaria dell’InCanto Quartet formato da Francesca Romana Tiddi, Laura Celletti, Rossella Ruini e Laura Coticelli.

L’evento, ideato e promosso dall’Associazione Orchestra da Camera Lucana, con l’approvazione del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane e la gentile collaborazione della Direzione del Parco archeologico del Colosseo, ha visto nel ruolo di direttore artistico il M° Pasquale Menchise, eccellenza del panorama musicale italiano, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Luis Bacalov, Placido Domingo, Franco Battiato, Katia Ricciarelli, Cheryl Nickerson, Akiko Nakajima e tanti altri. Ed è stato proprio il M° Menchise a dirigere l’Orchestra di 48 elementi (frutto della collaborazione tra l’Orchestra Sinfonica Lucana e quella “Domenico Scarlatti” di Pistoia), che ha magistralmente eseguito i brani più celebri del repertorio pucciniano: da Manon Lescaut a La Bohème, da Tosca a Turandot. In una commistione dal sapore pop, il programma è poi proseguito sulle note di Morricone, Piazzolla, Gershwin e Paul McCartney, con l’indimenticabile Let It Be, eseguiti dalle InCanto Quartet. Gran finale con tutti gli artisti sul palco in una bellissima versione corale de ‘O sole mio, arrangiata dal M° Menchise.