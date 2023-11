Soldatessa israeliana accoltellata a Gerusalemme, ucciso l'aggressore

Gerusalemme, 6 nov. (askanews) – La polizia ha transennato e chiuso un’area di Gerusalemme Est dopo che un palestinese armato di coltello ha ferito gravemente una soldatessa israeliana prima di essere ucciso dalla polizia, mentre Israele ha intensificato la sua offensiva militare a Gaza.

Il ministro della Sicurezza di Israele, Itamar Ben-Gvir, arrivato poco dopo sulla scena dell’aggressione, ha detto:

“La cosa più importante è che i nostri soldati sterminino Hamas e che non si fermino finché non hanno finito, i nostri poliziotti sono in prima linea da un mese. Tolleranza zero, se c’è qualche dubbio, e in questo caso non c’era dubbio, la cosa più importante è distruggere Hamas”.

La polizia ha riferito che un altro agente ha riportato ferite leggere nell’aggressione. L’assalitore è stato identificato in un 16enne palestinese di un quartiere di Gerusalemme Est. Anche un altro sospetto è stato arrestato.