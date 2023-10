Soldatesse israeliane uccise da Hamas

I video recuperati da Israele dalle bodycam dei miliziani di Hamas mostrano un gruppo di soldatesse israeliane ferite e uccise dai terroristi durante l’attacco avvenuto lo scorso 7 ottobre.

L’ordine impartito ai miliziani di Hamas poco prima che avesse inizio la strage di sabato 7 ottobre in Israele era “uccidere quante più persone possibile”. Ed è stato proprio questo che i fondamentalisti islamici hanno fatto. Per portare a termine con successo la loro missione, hanno attaccato in modo indiscriminato tanto i soldati israeliani quanto i civili.

A confermare il comportamento dei terroristi durante l’attacco sono stati alcuni video registrati dalle bodycam dei miliziani uccisi negli scontri che sono state recuperate dagli israeliani. Le immagini mostrano i terroristi di Hamas mentre si scagliano contro alcune soldatesse ferite per poi ucciderle in una struttura situata al confine.

Le immagini recuperate

Il filmato è stato condiviso dalle squadre di sicurezza e di soccorso israeliane che si sono recate sul posto. Quanto visto nel video è stato descritto dalle autorità israeliane come “chiare prove dei crimi di guerra” compiuti dai miliziani di Hamas nelle basi attaccate durante la strage del 7 ottobre.

Nelle immagini, si vedono in modo chiaro le soldatesse ferite e sanguinanti mentre, rannicchiate su se stesse, cercano riparo sotto la scrivania di un ufficio. I loro lamenti di dolore sono chiari mentre i fondamentalisti islamici, armati di fucili d’assalto Kalashnikov, le circondano.

Pochi istanti dopo, i terroristi allontanano una sedia da ufficio dalla scrivania e cominciano a sparare una serie di colpi da distanza ravvicinata, uccidendo tutte le soldatesse.

“Piuttosto che prendere i soldati prigionieri, come sarebbe richiesto dal diritto internazionale, il terrorista sposa una sedia da parte per sparare a bruciapelo e giustiziarli”. È quanto messo inevidenza dai soccorritori israeliani dopo aver visionato il video. I soccorritori hanno anche descritto l’uccisione come una “esecuzione sommaria”.

Insieme alle immagini che mostrano la morte delle soldatesse, sono stati recuperati anche altri video dalle bodycam dei miliziani. I filmati hanno immortalato uomini armati che vanno di casa in casa per dare la caccia alle famiglie nascoste al loro interno, sparando a chiunque gli si pari dinanzi. Durante l’attacco, i fondamentalisti islamici hanno sparato anche contro le automobili per impedire ai residenti di tentare la fuga.