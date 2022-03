Soleil apprezza Zorzi, Salemi e Pretelli: qualcosa non torna

Soleil apprezza Zorzi, Salemi e Pretelli: eppure, c'è qualcosa che non torna. La stima non è reciproca.

Nelle ultime ore, Soleil Sorge ha parlato di alcuni colleghi influencer che apprezza, ovvero Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Grandi parole di stima, eppure c’è qualcosa che non torna: possibile che la stima non sia reciproca?

Soleil apprezza Zorzi, Salemi e Pretelli

Parlando con Giucas Casella della finale del GF Vip, Soleil Sorge ha ammesso che vorrebbe arrivare in finale per vedere la Casa vuota e spegnere le luci. L’influencer italo-americana ne ha approfittato per parlare di alcuni colleghi che hanno preso parte al reality prima di lei. Partendo dal vincitore della scorsa edizione, ovvero Tommaso Zorzi, ha tirato in ballo anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’illusionista, che probabilmente non conosce nessuno di loro, l’ha ascoltata in silenzio.

La “Vippona” ha esordito:

“A me piacerebbe tanto arrivare in finale, tra gli ultimi che poi spengono le luci della casa. Sarebbe la chiusura di un cerchio per me. Un anno fa l’hanno fatto Tommaso e Pier, poi ha vinto Tommy, che è stato un grande e ha fatto tanto qui dentro”.

Il pensiero di Soleil su Zorzi

In meito a Zorzi, ha aggiunto:

“Lui è simpaticissimo, è un ragazzo super in gamba, con una grossa cultura, sa parlare bene è simpatico, divertente, intelligente e schietto. Tommaso era una costante d’intrattenimento. Si merita tutto il successo che ha. Lui prima del GF lavorava tanto sui social e faceva delle cose in tv, dopo è esploso il successo. Pensa che appena uscito ha fatto l’opinionista de L’Isola e anche altri progetti interessanti. Extra tv ha creato un marchio di giochi per adulti troppo belli e anche altri marchi che poi ha sponsorizzato. Devo dire che è bravissimo anche in questo a pensare cosa può funzionare”.

Soleil si è espressa con parole di apprezzamento anche nei riguardi della Salemi e del fidanzato Pretelli. Ha dichiarato:

“Poi c’era Pierpaolo Pretelli, lui è un buono, un ragazzo davvero d’oro, super educato. Lui sta con una mia carissima amica, Giulia Salemi, lei è un tesoro. Anche lei sta lavorando tanto e sono così felice per lei. Pensavo che anche lei arrivasse in finale“.

Qualcosa non torna

In questo clima di “volemose bene”, però, c’è qualcosa che non torna.

Nel mondo degli influencer, e più in generale in quello dei Vip, è un turbinio di “amore”, “tesoro” e “adoro”. Eppure, non è oro tutto quello che luccica. Non a caso, Zorzi, parlando di Soleil, non ha espresso la stessa stima. Tommaso, via social, ha tuonato:

“Soleil? Dove sono io adesso c’è sole, per fortuna non c’è Soleil. Anche quelle robe lì. Io trovo che ci sono delle scene che uno deve anche avere un pelo sullo stomaco così, perché fingere e prendere per il c**o tutti quelli che ti permettono di essere lì, lo trovo davvero becero. Voglio vedere fino a che punto arrivano”.

Tommaso ha ammesso di aver conosciuto Soleil fuori dal GF Vip, ma ha sottolineato che se fosse stato in Casa con lei sarebbe stato squalificato. Insomma, tutto questo “volemose bene” non è reale, ma è la solita facciata.