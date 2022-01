Soleil e Delia, notte di divertimento delle “due donne” di Alex

Hanno voluto concedersela dopo l'ultima puntata scoppiettante del Gf Vip: Soleil Sorge e Delia Duran, la notte di divertimento delle due "ex nemiche"

Per Soleil Sorge e Delia Duran è arrivata la notte di divertimento delle “due donne” di Alex Belli al Grande Fratello 6. Dopo l’ultima puntata della trasmissione televisiva condotta da Alfonso Signorini stanno aumentando i momenti in cui le ormai ex rivali tendono più a “fare comunella” che a beccarsi.

Insomma, il triangolo amoroso che è diventato cardine di questa edizione, specie dopo la fine “logistica” della storia fra Manuel e Lulù, sta riservando momenti sempre più paradossali.

Soleil e Delia, notte di divertimento e di confidenze fra donne in vena di moine

Le due concorrenti hanno trascorso una “notte brava” all’insegna della sintonia femminile, si sono fatte confidenze, si sono accarezzate i capelli con tenerezza e, entrambe molto euforiche, hanno fatto capire che ormai sono più prodighe di consigli l’una per l’altra che di frecciate velenose.

La notte di divertimento fra Delia e Soleil che spiazza i loro fan, ma non troppo

I fan sono un po’ perplessi, un po’ per nulla sorpresi. Quella di Soleil e Delia è solo strategia o il principio di una sorta di accettazione di uno stato di fatto per cui nessuna di loro potrà mai possedere completamente cuore e corpo di Alex? Il dato di fatto è che i loro rapporti sembrano essere tornati al sereno, anche con momenti di cucina in comune, e Delia è arrivata anche a fare una sorta di invito a Soleil.

Dove? Ad una vacanza da trascorrere insieme in Sud America, nella terra di origine della Duran.

La vacanza che Delia propone a Soleil durante la loro notte di divertimento: “In Amazzonia, polmone verde del mondo”

Anzi, come ha detto lei, “in Amazzonia soprattutto, che è il polmone di tutto il nostro Pianeta Terra” E ancora: “Io me lo sto preparando da qualche anno, solo che la pandemia ha fermato tutto.

Ma uno dei quei viaggi che vorrei fare è proprio conoscere il mio, il nostro Paese!”. Ecco, cosa intendesse Delia per “nostro” è un sottile mistero, sottile come la ritrovata sintonia fra le due che hanno trascorso una notte da brave amiche che non hanno più niente da contestarsi. Semmai qualcosa da dividersi.